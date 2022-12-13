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Синоптик предрек возвращение сугробов в Москву к концу недели

Синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение сугробов в Москву к концу недели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал возвращение сугробов в Москву к концу недели. Об этом специалист сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 12 декабря.

Осадочки остались: почему Москву затопило, а Петербург замело
Снегопады и морозы избавят столицу от сырости уже в среду, 14 декабря

По словам синоптика, к середине недели в столицу вернутся обильные снегопады, благодаря которым к выходным в городе образуются 20-сантиметровые сугробы.

Тишковец отметил, что к середине недели в город также вернутся легкие морозы и вновь пойдут обильные снегопады, которые способствуют стремительному восстановлению снежного покрова, пишет РИАМО. Так, уже в среду, 14 декабря, высота снежного покрова составит 15–18 см.

Ранее в этот день синоптик рассказал, что из-за оттепели и дождей в столице высота сугробов уменьшилась почти вдвое — с 20 до 12 см, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также 12 декабря Тишковец предупредил о гололедице в Москве с вечера 13 декабря.

«Как только завтра вечером столбики термометров дойдут до нуля и начнут переваливать в сторону слабых отрицательных значений, вся эта снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу», — приводит слова синоптика RT.

Он предупредил, что в ночь на среду также ожидается снегопад, который будет маскировать гололедицу, потому аккуратными следует быть как автомобилистам, так и пешеходам.

11 декабря Тишковец прогнозировал обильные осадки в столичном регионе и выпадение до 40–60% месячной нормы декабря. Как подчеркнул Тишковец, прошлый максимум был отмечен в 1981 году, когда выпало 23 мм осадков, пишет Life.ru.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на столицу надвигается октябрьское тепло — на 6 градусов выше климатической нормы. Метеоролог добавил, что во вторник стоит ожидать снижения температуры в столичном регионе — днем и ночью столбики термометров будут показывать от -2 до +2 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

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