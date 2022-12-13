Белый дом заявил о неизменности политики по Украине ради освобождения Уилана

Власти США не намерены пересматривать политику по Украине, даже если от этого будет зависеть освобождение осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 12 декабря.

«Если ваш вопрос подразумевает, что мы изменим подходы к Украине или что-то вроде того, то ответ — нет. Мы не будем менять подходов к Украине», — сказал он во время брифинга, трансляцию которого вел Белый дом в YouTube-канале.

По его словам, американская сторона добивалась включения Пола Уилана в последнюю сделку с Россией по обмену заключенными. К ситуации с Уиланом российская сторона подходит с иначе, чем к иным заключенным, и выдвинутые ею условия не устроили США.

«Но эта проблема, к которой, как мы считаем, можно подобрать решение. Нам только будет нужно предложить России правильную формулу, чтобы добиться его освобождения», — сказал он.

Салливан рассказал, что США собираются на этой неделе контактировать с РФ по делу Уилана.

«Я не буду говорить об этом больше, потому что мы стараемся держать всё это в рамках конфиденциальных каналов связи. Таков график. И мы, конечно, регулярно взаимодействовали с ними, и следующие консультации на высоком уровне состоятся на этой неделе», — добавил он.

Кроме того, он отказался вдаваться в подробности консультаций с Москвой.

Ранее этим же днем руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена проявить изобретательность в решении вопроса об освобождении Пола Уилана. Он добавил, что американская сторона будет держать всю механику дипломатии и диалога в рамках канала коммуникации.

11 декабря специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс заявил, что администрация США продолжает диалог с Россией по делу американца Пола Уилана. Он также сообщил, что разговаривал с Уиланом в пятницу и передал ему, что не только он, но и президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен сосредоточены на его освобождении.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.

3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.