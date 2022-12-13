Сбивший пешеходов в Москве водитель был в нетрезвом состоянии
Водитель внедорожника Land Rover, сбивший двух человек, переходивших дорогу на Олимпийском проспекте в Москве, находился в состоянии опьянения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре во вторник, 13 декабря.
35-летний водитель внедорожника скрылся с места происшествия, однако его личность установили и задержали на Звенигородском шоссе, говорится в Telegram-канале.
«Пешеходы, 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, пересекавшие проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, госпитализированы с различными травмами. Женщина находится в тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве.
ДТП произошло ранее днем, 12 декабря. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.