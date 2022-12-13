Реклама
Прямой эфир
Экономика
Застройщики в 2023 году запустят токены на покупку жилья
Мир
Bloomberg заявило о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС
Мир
Белый дом заявил о неизменности политики по Украине ради освобождения Уилана
Мир
Глава МАГАТЭ обсудил с премьером Украины безопасность на АЭС страны
Мир
Умер автор музыки из сериала «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти
Армия
Пушилин сообщил об освобождении половины территории ДНР
Общество
Синоптики рассказали о мокром снеге и гололедице в Москве 13 декабря
Мир
Умер Герой СССР и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский
Мир
Reuters сообщило о демарше дипломатов после слов Макрона о гарантиях РФ
Общество
Бывший вице-премьер Дагестана получил пять лет колонии за мошенничество
Мир
Белый дом пообещал быть изобретательнее при обмене Уилана
Мир
Украинский депутат призвал исключить Венгрию из НАТО
Сюжет:

Минобороны РФ показало кадры работы «Акации» в зоне спецоперации

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России во вторник, 13 декабря, показало кадры боевой работы расчетов 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа в зоне спецоперации.

Расчеты наносят удары по укреплениям противника, скоплениям его живой силы, а также позициям минометов и колоннам военной техники, доставляющим подкрепление. Как отмечают артиллеристы, большое внимание уделяется окапыванию и маскировке артустановок.

Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
Атака беспилотников ВФУ не помешала российским самолетам выполнить боевые задачи

«Маскировка — на первом месте. Идет постоянное окапывание как позиций, так и боеприпасов. Окапываться нужно обязательно. Сейчас мы работаем на дистанции. Танки с закрытых огневых позиций работают, наша артиллерия не умолкает. Летательные аппараты очень сильно помогают», — рассказал командир батареи артиллерийских установок.

Артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

Накануне стало известно, что части ВС России Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки «Акация». Наводчик с позывным «Профессор» отметил, что работа российских артиллеристов за последние месяцы улучшилась.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 3 декабря рассказал об уничтожении украинской артиллерии с помощью 2С3 «Акация». Старший офицер батареи с позывным «Нева» поделился, что расчеты действуют синхронно и привыкли ко всему. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две или три огневые задачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за ударов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022