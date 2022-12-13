Минобороны РФ показало кадры работы «Акации» в зоне спецоперации

Минобороны России во вторник, 13 декабря, показало кадры боевой работы расчетов 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа в зоне спецоперации.

Расчеты наносят удары по укреплениям противника, скоплениям его живой силы, а также позициям минометов и колоннам военной техники, доставляющим подкрепление. Как отмечают артиллеристы, большое внимание уделяется окапыванию и маскировке артустановок.

«Маскировка — на первом месте. Идет постоянное окапывание как позиций, так и боеприпасов. Окапываться нужно обязательно. Сейчас мы работаем на дистанции. Танки с закрытых огневых позиций работают, наша артиллерия не умолкает. Летательные аппараты очень сильно помогают», — рассказал командир батареи артиллерийских установок.

Артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

Накануне стало известно, что части ВС России Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки «Акация». Наводчик с позывным «Профессор» отметил, что работа российских артиллеристов за последние месяцы улучшилась.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 3 декабря рассказал об уничтожении украинской артиллерии с помощью 2С3 «Акация». Старший офицер батареи с позывным «Нева» поделился, что расчеты действуют синхронно и привыкли ко всему. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две или три огневые задачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за ударов со стороны украинских военных.

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