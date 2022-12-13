Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из киевских пунктов обогрева
В Печерском районе Киева горит пункт обогрева. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua».
На данный момент причины возгорания не установлены. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Ранее, 7 декабря, мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев может лишиться воды, света и тепла. По его словам, подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всех жителей столицы. На текущий момент таких точек около 500, а в городе проживает 3 млн человек.
25 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что работа «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны организована плохо. Он раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко, и подчеркнул, что ожидает более качественной работы.
22 ноября Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Отмечалось, что пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работают ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Однако позднее выяснилось, что, например, в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».