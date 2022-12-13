Овечкин вышел на второе место в истории по голам в регулярке и плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в понедельник, 12 декабря, забросил 869-ю шайбу и вышел на второе место по голам в матчах регулярного сезона и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
37-летний хоккеист забросил шайбу в пустые ворота «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.
Этот гол позволил нападающему догнать канадского хоккеиста Горди Хоу, который располагается на второй строчке списка. Лидирующую позицию по этому показателю лидеров занимает Уэйн Гретцки с 1016 шайбами, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее, 8 декабря, Александр Овечкин вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Патрик Марло, который сыграл 1779 матчей за свою карьеру.
Ранее, 30 ноября, Овечкин побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов на выезде.
11 ноября Овечкин вышел на 71-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ. В тот день соперником команды, за которую играет хоккеист, была «Тампа-Бэй Лайтнинг». За свою карьеру Овечкин 1290 раз вышел на лед в составе североамериканской лиги.