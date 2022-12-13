Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин сообщил об освобождении половины территории ДНР
Общество
Синоптики рассказали о мокром снеге и гололедице в Москве 13 декабря
Мир
Умер Герой СССР и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский
Мир
Reuters сообщило о демарше дипломатов после слов Макрона о гарантиях РФ
Общество
Бывший вице-премьер Дагестана получил пять лет колонии за мошенничество
Мир
Белый дом пообещал быть изобретательнее при обмене Уилана
Мир
Украинский депутат призвал исключить Венгрию из НАТО
Мир
Компания Supercell убрала лутбоксы из компьютерной игры Brawl Stars
Экономика
Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам до их фактического темпа роста
Мир
Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте
Мир
Посол РФ в Сербии усомнился в разрешении со стороны НАТО ввести военных на север Косово
Мир
Байден заявил, что США не отправляют войска на Украину

Юрист рассказал об увеличении выплат из-за более позднего выхода на пенсию

Юрист Соловьёв: более поздний выход на пенсию увеличит размер будущих выплат
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работники, которые вышли на пенсию позднее наступления пенсионного возраста, будут получать более высокие выплаты. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут
Почему правительство отклонило законопроект ЛДПР и когда власти вернутся к этой идее

«За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. А значит, размер пенсии становится больше», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Юрист отметил, что отложить выход на пенсию можно на срок до 10 лет. Соловьев также посоветовал отказаться от страховой пенсии при возможности устроиться на высокооплачиваемую работу. Если отработать на таком месте более года, страховая пенсия увеличится за счет роста премиальных коэффициентов и плановых индексаций.

Ранее, 9 декабря, юрист Фатима Дзгоева рассказала о льготах для россиян предпенсионного возраста. В частности, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет имеют право на два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации. При этом у них в эти дни должен сохраняться заработок.

Более того, предпенсионеры должны получать повышенное пособие по безработице, а служба занятости вправе предложить им выход на пенсию на два года раньше положенного.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022