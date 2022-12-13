Юрист рассказал об увеличении выплат из-за более позднего выхода на пенсию

Работники, которые вышли на пенсию позднее наступления пенсионного возраста, будут получать более высокие выплаты. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. А значит, размер пенсии становится больше», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Юрист отметил, что отложить выход на пенсию можно на срок до 10 лет. Соловьев также посоветовал отказаться от страховой пенсии при возможности устроиться на высокооплачиваемую работу. Если отработать на таком месте более года, страховая пенсия увеличится за счет роста премиальных коэффициентов и плановых индексаций.

Ранее, 9 декабря, юрист Фатима Дзгоева рассказала о льготах для россиян предпенсионного возраста. В частности, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет имеют право на два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации. При этом у них в эти дни должен сохраняться заработок.

Более того, предпенсионеры должны получать повышенное пособие по безработице, а служба занятости вправе предложить им выход на пенсию на два года раньше положенного.