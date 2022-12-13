Умер автор музыки из сериала «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти

В США на 86-м году жизни скончался композитор, автор музыки к культовому сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил ресурс Discussing Film на своей странице в Twitter.

Информацию о смерти композитора подтвердили его близкие. О ее причинах данных не приводится.

Бадаламенти родился в 1937 году и с ранних лет занимался музыкой. За свою карьеру он написал музыку к более чем 70 фильмам. В частности, именно Бадаламенти является автором музыки к фильму российского кинорежиссера Федора Бондарчука «Сталинград», который вышел на большой экран в 2013 году, пишет сайт kp.ru.

Бадаламенти также написал музыку к таким известным фильмам, как «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Пляж», отмечает RT.

Известность музыканту принесли саундтреки к фильмам Дэвида Линча, с которым он начать работать в 1986 году на картине «Синий бархат», отмечает телеканал «360».

Бадаламенти приложил руку к каждой ленте Линча, в которых не последнее место играет именно завораживающая и таинственная музыка.

Помимо этого, композитор работал со множеством музыкантов, в числе которых Нина Симон, Дэвид Боуи, Сьюзи Сью, а также группы Anthrax и Pet Shop Boys.

В 1990 году композитор стал обладателем премии «Грэмми» за лучшее инструментальное поп-исполнение Twin Peaks Theme, сообщает телеканал «Звезда».