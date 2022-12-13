Синоптики рассказали о мокром снеге и гололедице в Москве 13 декабря

Облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, а также гололедица — такая погода ожидается в Москве во вторник, 13 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Температура воздуха днем в столице будет варьироваться в диапазоне от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области ожидается –3...+2 в дневное время суток и до 7 градусов мороза — в ночное. Кроме того, ночью прогнозируют сильный снег и снежные заносы на дорогах, местами — сильную гололедицу.

Ветер южного направления со скоростью 6–11 м/с днем сменится ночью юго-западным со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 12 декабря заявил, что городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, гололедица в Москве и области усилится к середине текущей недели и будет сохраняться до 17 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тогда же спрогнозировал мороз и снегопад в Москве с 14 декабря. По словам метеоролога, уже в четверг, 15 декабря, температура воздуха в столице может опуститься до –12 градусов.