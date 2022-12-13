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В Китае рассказали об истинном отношении западных стран к России

GT: признание Меркель показало, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения, показало лицемерное отношение Запада к России. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила китайская газета Global Times.

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По словам автора издания, западные страны никогда не рассматривали РФ в качестве партнера по диалогу и намеренно не прилагали усилий для решения конфликта на Украине.

«Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договоренности», — говорится в материале.

Кроме того, для многих партнеров США Россия оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за военного потенциала и политической системы, отметило издание.

7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять РФ. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин 9 декабря назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то что Берлин поддерживал украинскую сторону.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Берлин и весь Запад не собирались выполнять Минские соглашения, накачивали киевский режим оружием и игнорировали все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по российской территории.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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