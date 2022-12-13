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Бывший вице-премьер Дагестана получил пять лет колонии за мошенничество

Суд назначил экс-премьеру Дагестана Меджидову пять лет колонии и штраф в 900 тыс. рублей
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Фото: РИА Новости/NewsTeam/Евгений Костин
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Бывшего вице-премьера Дагестана Мухтара Меджидова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил корреспондент «Известий».

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«Суд назначил Меджидову наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — было сказано в суде.

Меджидова признали виновным в хищении 108 млн рублей, выделенных Минобороны РФ на создание радиолокационных систем посадки самолетов. Мещанский суд Москвы вынес обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Междидов был заключен под стражу в зале суда. Ранее суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест.

Второй подсудимый, бывший генеральный директор Избербашского радиозавода им. П.С. Плешакова Фиряз Фарманов, был приговорен к четырем годам условно.

Подсудимые в 2012 году заключили с Минобороны РФ контракт на поставку радиолокационных систем посадки, получив 108 млн рублей аванса, после чего не поставили системы. По версии обвинения, фигурантам было известно, что технически на заводе невозможно выполнить заказ по контракту, но они лоббировали интересы завода, пользуясь знакомствами в ведомстве.

В июне сын Меджидова Муртузали был осужден на 13 лет колонии за убийство казахстанской студентки МГИМО Байсафы Томирис. Присяжные единогласно, но со второго раза вынесли ему обвинительный вердикт. В начале декабря Мосгорсуд утвердил приговор.

Мухтар Меджидов являлся председателем правительства Республики Дагестан с 31 января по 22 июля 2013 года.

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