В США рассказали о планах провести переговоры с Москвой по Уилану

На этой неделе США и Россия проведут переговоры о судьбе американца Пола Уилана, который был осужден в РФ за шпионах. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«У нас будут переговоры с РФ позже на этой неделе о Уилане», — рассказал Салливан во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена проявить изобретательность в решении вопроса об освобождении американца.

Ранее, 11 декабря, специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс рассказал о продолжении диалога с Россией по освобождению Уилана. Он разговаривал с Уиланом и передал ему, что не только он, но и Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен сосредоточены на его освобождении.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.