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Пентагон заявил о пересмотре уровня военного присутствия США на Украине

Представитель Пентагона: США продолжат пересмотр уровня военного присутствия на Украине
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Фото: Соцсети
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США продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине, сообщил журналистам в понедельник, 12 декабря, высокопоставленный представитель Пентагона.

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«Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране», — передает слова чиновника «РИА Новости».

Он не сказал, будет ли Вашингтон наращивать или сокращать численность своего контингента на территории Украины. Он отказался от комментариев, сославшись на соображения в сфере безопасности.

Ранее в этот день NBC со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщил, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием. По данным телеканала, сейчас на Украине находятся несколько десятков американских военнослужащих.

Позднее американский президент Джо Байден рассказал, что Вашингтон не посылает своих солдат на Украину, а предоставляет Киеву военное снаряжение на миллиарды долларов.

Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В него войдут средства ПВО, борьбы с беспилотниками и боеприпасы для артиллерии.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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