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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

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Так, огнеметная рота под командованием старшего лейтенанта Владислава Журавлева отразила атаку украинских националистов. В результате грамотных и слаженных действий подразделение выполнило боевую задачу, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.

Героизм на поле боя продемонстрировал старший сержант Вадим Есипов. В ходе выполнения специальных задач в районе одного из населенных пунктов российские военнослужащие под командованием Есипова обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Подобравшись к их позициям, военнослужащие атаковали врага.

В ходе стрелкового боя, действуя смело и решительно, старший сержант Есипов уничтожил четверых националистов, вывел из строя боевую бронированную машину иностранного производства, после чего организовал отход группы в безопасный район.

Действия Есипова позволили защитить личный состав группы и предотвратить попытку националистов атаковать позиции российских войск.

Мужество и профессионализм проявил расчет под командованием старшины Петра Сутягина, который выполнял задачи по организации устойчивой связи расчетов зенитных ракетных комплексов с вышестоящим командованием.

При передислокации расчета на запасную позицию колонна была обстреляна минометами украинских боевиков. Старшина своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), производивший корректировку огня противника.

Оперативно организовав связь с вышестоящим штабом, Сутягин оповестил дежурные средства о нападении, после чего, проявляя отвагу и храбрость, вывел колонну из-под огня противника. Благодаря своевременно организованной связи вражеский БПЛА был уничтожен, что позволило сохранить жизни личного состава, вооружение и военную технику.

Ранее, 12 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на купянском и краснолиманском направлениях в результате ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожены до 70 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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