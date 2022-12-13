В «Аэрофлоте» объяснили удлиненный маршрут рейсов Владивосток–Бангкок

Российская авиакомпания «Аэрофлот» вынуждена выполнять рейс Владивосток–Бангкок по удлиненному маршруту из-за запрета Лаоса пролетать над его территорией самолетам авиакомпании. Об этом авиакомпания сообщила «РИА Новости» в понедельник, 12 декабря.

Уточняется, что авиационные власти Лаоса не одобряют заявку перевозчика на пролет над своей территорией, несмотря на достигнутые ранее договоренности. Из-за этого «Аэрофлот» выполняет рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту с промежуточной посадкой для дозаправки.

«Договоренности о пролете воздушных судов «Аэрофлота» над территорией Лаоса были достигнуты до открытия программы полетов из регионов страны в пункты в Азии», — заявили в авиакомпании.

Переговоры по данному вопросу ведутся, авиакомпания рассчитывает на положительный результат.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что прямые рейсы запустят из Санкт-Петербурга в турецкие Стамбул и Анталью. Самолеты в Стамбул начнут летать из аэропорта Пулково с 16 декабря. В Анталью — с 17 декабря.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно 15 ноября сообщил, что страна ждет возобновления авиасообщения с Россией. Он также отметил, что обсуждался вопрос возобновления прямых рейсов на остров Бали из Москвы и еще нескольких городов.