Несколько человек пострадали в ДТП с перевернувшимся под Пермью автобусом
Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Кизеловского городского округа Андрей Родыгин в понедельник, 12 декабря.
«С места аварии пассажирского автобуса, [следовавшего из города] Александровск через Кизел – Пермь, есть пострадавшие», — сказано в сообщении Родыгина на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Он также опубликовал фото перевернутого автобуса, уточнив, что на трассе наблюдаются очень сложные условия.
Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю также заявила, что автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается, что погибших нет, информация по пострадавшим уточняется.
По предварительным данным, пострадали два человека.
Ранее в этот день четыре человека получили травмы в результате ДТП в Нижегородской области. Сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с грузовой «Газелью» в Нижегородской области.