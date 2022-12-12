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Несколько человек пострадали в ДТП с перевернувшимся под Пермью автобусом

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Фото: vk.com/ТИПИЧНЫЕ БЕРЕЗНИКИ
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Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Кизеловского городского округа Андрей Родыгин в понедельник, 12 декабря.

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«С места аварии пассажирского автобуса, [следовавшего из города] Александровск через Кизел – Пермь, есть пострадавшие», — сказано в сообщении Родыгина на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также опубликовал фото перевернутого автобуса, уточнив, что на трассе наблюдаются очень сложные условия.

Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю также заявила, что автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается, что погибших нет, информация по пострадавшим уточняется.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Ранее в этот день четыре человека получили травмы в результате ДТП в Нижегородской области. Сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с грузовой «Газелью» в Нижегородской области.

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