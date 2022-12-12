В Мелитополе сообщили о двух мощных взрывах
Два мощных взрыва раздались в Мелитополе и в ближайшем пригороде в понедельник, 12 декабря. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
По его словам, взрывы прогремели в 21:35.
«Были слышны два мощных взрыва. Подробности позже», — написал он.
Ранее, 10 декабря, Рогов сообщил об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ. По его словам, огонь производился из американских ракет HIMARS.
После ракетного удара загорелась база отдыха. Он добавил, что в результате обстрела два человека погибли и еще двое получили ранения.
Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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