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Компания Supercell убрала лутбоксы из компьютерной игры Brawl Stars

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Финская компания Supercell, которая занимается разработкой игр для мобильных устройств, объявила об удалении лутбоксов (ящиков-сюрпризов, которые могут внезапно появляться в игре или в конце определенных этапов, чтобы добавить к игровому опыту геймера какие-либо бонусы. — Ред.) из популярной игры Brawl Stars. Об этом сообщил портал Game Industry в понедельник, 12 декабря.

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Компания объяснила, что вся механика, с помощью которой можно было получить случайные бонусы, будет удалена из игры с обновлением 12 декабря.

Дизайнер Фрэнк Кайенбург сообщил, что авторы полностью займутся переработкой системы получения наград в Trophy Road и Brawl Pass — игроки будут получать призы за достижение различных уровней. Предполагается, что это позволит сделать так, чтобы Brawl Stars была честной игрой и не зависела от случайностей.

«Теперь игроки смогут ставить перед собой конкретные цели и быть уверенными в том, что они получат тот или иной бонусный предмет безо всяких вероятностей», — сказал он.

На игровой выставке The Game Awards 2022 9 декабря показали новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor («Звездные войны Джедай: Выживший») с демонстрацией геймплея.

В ролике возмужавший герой Камерона Монахана занимается привычными для джедая делами: сражается с врагами с помощью световых мечей и катается верхом на фантастических животных.

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