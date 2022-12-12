Путин провел встречу с главой Конституционного суда Зорькиным

В праздник Дня Конституции РФ 12 декабря президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Как пошутил глава государства в начале встречи, праздник отмечается только один день в году, а вот Конституционный суд работает каждый день.

«Мы встречаемся по случаю Дня Конституции, но Конституционный Суд работает активно и в будние дни, и в праздничные. Я знаю, члены суда анализируют поступившие дела и обращения. 11,5 тыс. обращений поступило», — указал президент.

Путин также попросил Зорькина передать большой привет и слова благодарности всем его коллегам.

Нынешняя Конституция — основной закон России — пятая из принятых в ее истории. Она была утверждена 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Выбор в пользу нового закона сделали больше трети граждан. В документе 137 статей и два раздела, он определяет основы политической, правовой и экономической систем государства.

8 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что власти России не обсуждают немедленное возвращение смертной казни. Однако он указал, что в крайних случаях это возможно реализовать и без изменения Конституции. Под весомыми основаниями подразумевается военное время, как было раньше, или же обстоятельства, когда опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает, привел пример Медведев.

Днем ранее Путин заявлял, что не считает нужным вносить изменения в Конституцию ради возвращения смертной казни. Он отметил, что его позиция в этом вопросе не изменилась.

В конце июня Валерий Зорькин отмечал, что России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на некоторые призывы. По его мнению, возвращение к смертной казни в России стало бы очень плохим сигналом обществу.