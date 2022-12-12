Посол РФ в Сербии усомнился в разрешении со стороны НАТО ввести военных на север Косово

Командование НАТО однозначно отклонит просьбу президента Сербии Александра Вучича ввести военных на север Косово для защиты своих граждан. Такое мнение российский посол Александр Боцан-Харченко в Сербии высказал в понедельник, 12 декабря.

По словам дипломата, на территории непризнанной республики сейчас находятся военные Североатлантического альянса, Евросоюза и вооруженных сил Албании. И все они в случае очередного витка противостояния однозначно встанут на сторону Приштины.

«В составе сил для Косово есть контингент вооруженных сил Албании. Совершенно ясно что будет делать этот контингент в случае очередного витка противостояния. Они будут действовать на стороне Приштины», — сказал дипломат в разговоре с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, передает НСН.

Она подчеркнула, что попытки обесценить нормативную базу урегулирования, которые содержатся, например, в заявлении главы МИД ФРГ Анналены Бербок, сообщившей о «неприемлемости» исполнения резолюции СБ ООН 1244, являются «откровенно вредительскими и провоцируют хаос в косовских делах».

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номераи личные документы.

Новые меры вступили в силу с 1 ноября, а с конца месяца начали взимать штрафы с тех, кто продолжает ездить с сербскими номерами. Власти Сербии отмечали, в свою очередь, что этими действиями Приштина пытается изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

В том же месяце лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

Также глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной республике.

Спустя несколько недель, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

В ночь на воскресенье, 11 декабря, в регионе были зафиксированы три перестрелки, сообщает телеканал «360». По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

На следующий день стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Тогда же Вучич осудил действия премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, который угрожал атаковать сербов на возведенных баррикадах в северной части региона, передает RT. Президент Сербии назвал это «попыткой решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии». Также глава государства созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово.