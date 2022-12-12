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Глава Чечни Кадыров: ВС России планомерно отодвигают линию фронта в зоне спецоперации

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ВС России планомерно отодвигают линию фронта в зоне спецоперации. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, на видео, опубликованном Кадыровым, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ ведут наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. По его словам, на всех участках российские подразделения двигаются вперед ежедневно. Алаудинов отметил, что ВС РФ обеспечены всем необходимым, начиная от техники и боеприпасов, заканчивая теплой одеждой и продуктами питания.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ продолжают наступательные действия на донецком направлении.

В тот же день расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

Точечный удар производился крылатой ракетой по цели за несколько сотен километров от места дислокации расчета орудия.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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