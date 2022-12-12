Беспилотник США RQ-4B Global Hawk зафиксирован недалеко от Крыма

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 кружит над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма. Как зафиксировал 12 декабря сервис Flightradar24, дрон летает уже несколько часов.

Согласно данным портала, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия около 11:00 мск. Добравшись до РФ, он начал обозревать территорию примерно в 100 км от полуострова, пишет «Газета.Ru».

Компания-производитель в описании устройства отметила, что беспилотник предназначен для разведки и наблюдения. Он может летать на больших высотах более 30 часов и призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени.

Ранее, 8 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существуют риски терактов со стороны Украины в отношении Крыма и Севастополя. По его словам, украинская сторона продолжает свою линию по приверженности террористической деятельности.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабль Черноморского флота поразил беспилотник в акватории Черного моря в Севастополе.

До этого, 23 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские системы ПВО сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.

Ранее, 22 ноября, Развожаев сообщал, что в Севастополе работают дежурные силы ПВО, сбиты два беспилотника. Губернатор отмечал, что все силы и службы находятся в боевой готовности, никакие гражданские объекты не пострадали. Позднее он отметил, что эти беспилотники пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС).

18 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. Аксенов подчеркнул, что проделанная работа по этому вопросу уже достигла такого уровня, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.