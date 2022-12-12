Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ в Сербии усомнился в разрешении со стороны НАТО ввести военных на север Косово
Мир
Байден заявил, что США не отправляют войска на Украину
Мир
Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении системы ПРО Patriot в Польше
Мир
Боррель подтвердил отсутствие в ЕС согласия по новым санкциям против РФ
Мир
В Турции открыли месторождение нефти на $12 млрд
Интернет
Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 для игроков из РФ и Белоруссии
Мир
Страны G7 поддержали МАГАТЭ в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Страны G7 договорились усиливать экономическое давление на Россию
Мир
США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух – земля»
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности введен в Петербурге из-за снегопада
Мир
Власти Швеции выделили около $58 млн на оказание помощи Украине
Мир
В Эстонии приняли закон о переходе обучения на эстонский язык
Сюжет:

Байден заявил, что США не отправляют войска на Украину

Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину, лишь материальную поддержку
0
Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Jim LoScalzo - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не посылают свои войска на Украину, а предоставляют Киеву военное снаряжение. Об этом 12 декабря заявил глава Белого дома Джо Байден.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
В ДНР Вооруженные силы РФ также улучшают свои позиции и вытесняют противника из районов, откуда обстреливается Донецк

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день NBC со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщил, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием. По данным телеканала, сейчас на Украине находятся пара десятков военнослужащих США, включая очень небольшую группу, которая проверяет, что западные вооружения доходят до предполагаемых получателей.

Сообщалось также, что министр обороны США Ллойд Остин и другие военачальники хотят убедиться, что на Украине есть эксперты, которые помогут своим военным использовать критически важные системы вооружений, включая системы противовоздушной обороны (ПВО) и противодействия беспилотникам, напоминает «Газета.Ru».

Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В него войдут средства ПВО, борьбы с беспилотниками и боеприпасы для артиллерии.

10 ноября в Пентагоне сообщили, что в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022