Байден заявил, что США не отправляют войска на Украину

США не посылают свои войска на Украину, а предоставляют Киеву военное снаряжение. Об этом 12 декабря заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день NBC со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщил, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием. По данным телеканала, сейчас на Украине находятся пара десятков военнослужащих США, включая очень небольшую группу, которая проверяет, что западные вооружения доходят до предполагаемых получателей.

Сообщалось также, что министр обороны США Ллойд Остин и другие военачальники хотят убедиться, что на Украине есть эксперты, которые помогут своим военным использовать критически важные системы вооружений, включая системы противовоздушной обороны (ПВО) и противодействия беспилотникам, напоминает «Газета.Ru».

Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В него войдут средства ПВО, борьбы с беспилотниками и боеприпасы для артиллерии.

10 ноября в Пентагоне сообщили, что в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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