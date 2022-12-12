Reuters: США пригласят Россию на форум АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году
Власти США пригласят Россию поучаствовать в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в 2023 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации Мэттью Мюррея.
Он подчеркнул, что США идут на этот шаг, будучи «хорошими распорядителями АТЭС».
При этом Мюррей не уточнил, посетит ли встречу президент РФ Владимир Путин.
В 2022 году саммит АТЭС состоялся 18–19 ноября в таиландском Бангкоке. Российскую делегацию возглавил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Во встречах на уровне министров иностранных дел и министров торговли от РФ участвовали замглавы МИД РФ Александр Панкин и замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.
На форуме была принята декларация с учетом позиции России и без конкретной оценки по поводу конфликта на Украине. По словам Ильичева, представители G7 — США, Япония и Канада — активно выступали за упоминание ситуации на Украине в декларации, однако не смогли этого добиться.