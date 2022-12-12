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Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении системы ПРО Patriot в Польше

Шольц: Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении ПРО Patriot в Польше
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Военные ведомства Германии и Польши ведут переговоры о размещении систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot на территории Польши. Об этом 12 декабря заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи лидеров «группы семи» (G7).

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«Сейчас мы изучаем, как это будет осуществляться. Оба министерства обороны тесно сотрудничают», — отметил Шольц в выступлении для журналистов в Берлине.

Глава правительства Германии также заявил, что страны G7 согласовали платформу для координации финансовой поддержки Киева. По его словам, восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла после Второй мировой войны.

10 декабря обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что по мере продолжения конфликта на Украине усугубляется политический и дипломатический раскол Германии и Польши, что подрывает сплоченность Евросоюза (ЕС) и НАТО. По его словам, раскол между двумя странами стал особенно заметен после инцидента 15 ноября с падением ракет на территории Польши. Тогда Германия предложила Польше разместить у себя два комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

7 декабря представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц сообщил, что Германия и Польша пришли к соглашению о размещении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot близ границ с Украиной. Вместе с этим перед размещением комплексов в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.

До этого, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

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