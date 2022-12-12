Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении системы ПРО Patriot в Польше

Военные ведомства Германии и Польши ведут переговоры о размещении систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot на территории Польши. Об этом 12 декабря заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи лидеров «группы семи» (G7).

«Сейчас мы изучаем, как это будет осуществляться. Оба министерства обороны тесно сотрудничают», — отметил Шольц в выступлении для журналистов в Берлине.

Глава правительства Германии также заявил, что страны G7 согласовали платформу для координации финансовой поддержки Киева. По его словам, восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла после Второй мировой войны.

10 декабря обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что по мере продолжения конфликта на Украине усугубляется политический и дипломатический раскол Германии и Польши, что подрывает сплоченность Евросоюза (ЕС) и НАТО. По его словам, раскол между двумя странами стал особенно заметен после инцидента 15 ноября с падением ракет на территории Польши. Тогда Германия предложила Польше разместить у себя два комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

7 декабря представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц сообщил, что Германия и Польша пришли к соглашению о размещении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot близ границ с Украиной. Вместе с этим перед размещением комплексов в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.

До этого, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.