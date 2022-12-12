Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ в Сербии усомнился в разрешении со стороны НАТО ввести военных на север Косово
Мир
Байден заявил, что США не отправляют войска на Украину
Мир
Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении системы ПРО Patriot в Польше
Мир
Боррель подтвердил отсутствие в ЕС согласия по новым санкциям против РФ
Мир
В Турции открыли месторождение нефти на $12 млрд
Интернет
Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 для игроков из РФ и Белоруссии
Мир
Страны G7 поддержали МАГАТЭ в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Страны G7 договорились усиливать экономическое давление на Россию
Мир
США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух – земля»
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности введен в Петербурге из-за снегопада
Мир
Власти Швеции выделили около $58 млн на оказание помощи Украине
Мир
В Эстонии приняли закон о переходе обучения на эстонский язык

Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте

Орбан опубликовал мем про Европарламент после задержания замглавы ЕП Кайли за коррупцию
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем в Twitter 12 декабря опубликовал мем про Европарламент (ЕП) после задержания вице-председателя ЕП по делу о коррупции.

Дохи номер: как поддержка Катара обернулась скандалом для Европарламента
И почему эта история несильно скажется на имидже страны — хозяйки чемпионата мира по футболу

На опубликованной премьером картинке изображены несколько смеющихся людей, а также подпись: «А потом они сказали, что Европарламент всерьез озабочен коррупцией в Венгрии», отмечает «Газета.Ru».

Европейский парламент сотряс один из крупнейших скандалов. Замглавы Европарламента Еву Кайли задержали 9 декабря в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу (ЧМ) в Катаре. В результате обыска в ее доме были обнаружены «мешки с деньгами». В понедельник агентство France Presse сообщило о том, что власти Греции заморозили активы Кайли.

Незадолго до начала ЧМ, в ноябре, Кайли в одиночку съездила в Катар, что вызвало недоумение у ее коллег.

Также задержан партнер Кайли. После более 15 обысков задержали бывшего депутата ЕП Антонио Панцери и главу Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини. Их заключили под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара.

Задержанных обвиняют в том, что за щедрое вознаграждение от Дохи они пытались способствовать улучшению имиджа Катара в качестве страны — хозяйки ЧМ по футболу.

Первой реакцией Брюсселя на скандал стали отмена голосования по безвизовому допуску катарцев в ЕС и отказ от поездки парламентской делегации в эмират.

Кроме того, 12 декабря официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о тревожности немецкого канцлера Олафа Шольца насчет подозрений о случаях коррупции в Европарламенте.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022