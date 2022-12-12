Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем в Twitter 12 декабря опубликовал мем про Европарламент (ЕП) после задержания вице-председателя ЕП по делу о коррупции.

На опубликованной премьером картинке изображены несколько смеющихся людей, а также подпись: «А потом они сказали, что Европарламент всерьез озабочен коррупцией в Венгрии», отмечает «Газета.Ru».

Европейский парламент сотряс один из крупнейших скандалов. Замглавы Европарламента Еву Кайли задержали 9 декабря в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу (ЧМ) в Катаре. В результате обыска в ее доме были обнаружены «мешки с деньгами». В понедельник агентство France Presse сообщило о том, что власти Греции заморозили активы Кайли.

Незадолго до начала ЧМ, в ноябре, Кайли в одиночку съездила в Катар, что вызвало недоумение у ее коллег.

Также задержан партнер Кайли. После более 15 обысков задержали бывшего депутата ЕП Антонио Панцери и главу Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини. Их заключили под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара.

Задержанных обвиняют в том, что за щедрое вознаграждение от Дохи они пытались способствовать улучшению имиджа Катара в качестве страны — хозяйки ЧМ по футболу.

Первой реакцией Брюсселя на скандал стали отмена голосования по безвизовому допуску катарцев в ЕС и отказ от поездки парламентской делегации в эмират.

Кроме того, 12 декабря официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о тревожности немецкого канцлера Олафа Шольца насчет подозрений о случаях коррупции в Европарламенте.