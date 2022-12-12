Картина Василия Перова выставлена на аукционе в Москве

Редкую работу Василия Перова «Охота на медведя зимой» выставили на продажу, начальная цена — $900 тыс. В Москве стартовал уникальный аукцион, на нем представлены шедевры классического искусства XIX и ХХ веков и редкие работы неофициальных художников 1960-х годов, сообщает телеканал «Известия». Аукцион будет проходить в интернете до 16 декабря. Заявленные работы можно увидеть в галерее «21-й век» в дни торгов. Всего в каталоге собран 21 лот.

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