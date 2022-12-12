Еще один сквер создали во Владивостоке по инициативе горожан
Во Владивостоке по инициативе горожан благоустроили еще один сквер. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет о новом общественном пространстве на улице Добровольского. Там обустроили зону отдыха со скамейками, установили детские игровые комплексы, качели, спортивные тренажеры. Также территория оборудована системами освещения и видеонаблюдения.
Средства на преображение заброшенного пространства были выделены по федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока» и в виде краевых грантов местным ТОС.
Как отмечает ИА PrimaMedia, сквер объединил сразу несколько дворов на Добровольского. В создании пространства приняли участие два территориальных общественных самоуправления. Кроме того, в рамках проекта были заасфальтированы дорожки вдоль домов и на подходе к площадке.
9 декабря сообщалось, что новый парк планируют построить в районе Снеговая Падь во Владивостоке в 2023 году. Горожане поддержали благоустройство территории в рамках общественного голосования.