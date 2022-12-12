Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии «Орион» над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский самолет-разведчик Р-3С «Орион». Об этом 12 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Самолет военно-воздушных сил Норвегии приближался к границе страны.

«В результате профессиональных действий экипажа [российского] истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна», — пояснили в оборонном ведомстве РФ.

Отмечается, что после разворота «Ориона» от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в министерстве.

Подчеркивается, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами, МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не производил опасного сближения с иностранным самолетом.

В октябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30% в сравнении с предыдущим.

В сентябре сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135W был замечен в небе над приграничной территорией России, недалеко от Калининградской области.

В августе сервис Flightradar зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря в районе Крымского моста. По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста. После разворота борт улетел обратно.