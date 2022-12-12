Реклама
Прямой эфир
Интернет
Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 для игроков из РФ и Белоруссии
Мир
Страны G7 поддержали МАГАТЭ в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Страны G7 договорились усиливать экономическое давление на Россию
Мир
США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух – земля»
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности введен в Петербурге из-за снегопада
Мир
Власти Швеции выделили около $58 млн на оказание помощи Украине
Мир
В Эстонии приняли закон о переходе обучения на эстонский язык
Мир
В МИД Венгрии выступили против включения ряда россиян в новый пакет санкций
Армия
Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ
Мир
В Киеве проверяют информацию о машинах замглавы офиса Зеленского
Мир
Новый пакет санкций ЕС против РФ не затронет сферу энергетики
Мир
Захарова заявила о поддержке Россией Сербии в защите ее национальных интересов

Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии «Орион» над Баренцевым морем

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский самолет-разведчик Р-3С «Орион». Об этом 12 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Поймать «дракона»: зачем США превращают транспортники в бомбардировщики
Американские военные испытали новую систему скрытного нанесения массированных ракетных ударов неподалёку от берегов России

Самолет военно-воздушных сил Норвегии приближался к границе страны.

«В результате профессиональных действий экипажа [российского] истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна», — пояснили в оборонном ведомстве РФ.

Отмечается, что после разворота «Ориона» от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в министерстве.

Подчеркивается, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами, МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не производил опасного сближения с иностранным самолетом.

В октябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30% в сравнении с предыдущим.

В сентябре сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135W был замечен в небе над приграничной территорией России, недалеко от Калининградской области.

В августе сервис Flightradar зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря в районе Крымского моста. По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста. После разворота борт улетел обратно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022