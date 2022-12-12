Обновление детской библиотеки в Свободном завершат до конца года
В городе Свободном (Амурская область) до конца декабря планируют завершить обновление Центральной детской библиотеки, открытой в 1984 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На сегодняшний день строители уже завершили ремонт систем вентиляции, отопления и теплоснабжения вентиляционных установок. Продолжается обновление электропроводки и системы кондиционирования. Началась покраска стен.
После ремонта пространство библиотеки будет поделено на функциональные зоны, одна из них — творческая. Там откроют детско-родительский клуб «Школа эксперимента», запустят программу по профориентации детей «Азбука профессий», проект «Навстречу радости и общению» по организации досуга в выходные дни.
Как уточняет ИА PriamurMedia, открыть библиотеку планируется 23 декабря. Ее обновление входит в нацпроект «Культура».
Всего до 2024 года по нацпроекту переоснастят по модельному стандарту 746 библиотек.