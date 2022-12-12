Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 для игроков из РФ и Белоруссии

Игра Diablo 4 действительно будет недоступна для игроков из России и Белоруссии для покупки и запуска на учетных записях. Это подтвердила 12 декабря студия Blizzard.

Кроме того, ее создатели также пока не могут ответить на вопрос о возможном позитивном развитии ситуации в будущем, отмечает портал «Игромания».

При этом ранее о проблемах с доступом к игре в двух странах сообщали сами пользователи. В частности, игра не отображается в приложении Battle.net. Точно так же уже происходило с другими свежими релизами компании Activision Blizzard,такими как Call Of Duty: Modern Warfare 2 и Overwatch 2.

Однако геймеры уже установили, что привязать проект к своим аккаунтам можно будет в том случае, если игра будет кому-то из них подарена или приобретена с европейской версии магазина. Кроме того, Diablo 4, скорее всего, можно будет запустить в обход приложения через exe-файл, как это уже происходило с Overwatch 2 и Diablo Immortal.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что на игровой выставке The Game Awards 2022 показали новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor («Звездные войны Джедай: Выживший») с демонстрацией геймплея. Проект является продолжением игры Star Wars Jedi: Fallen Order («Звездные войны Джедай: Падший орден»). Его анонс состоялся в мае этого года. За разработку игры отвечают компании Respawn Entertainment, Electronic Arts и Lucasfilm Games.

6 декабря комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила создать в России реестр запрещенных в стране компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов. Также комиссия предложила кабмину ввести обязательную идентификацию для пользователей таких игр. Это поможет отсечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным для них контекстом.