Крематорий построят в Казани за 180 млн рублей

В Казани планируют построить крематорий за 180 млн рублей. Проект должен окупиться за семь лет. Об этом Inkazan.ru сообщили в республиканском Агентстве инвестиционного развития. Там отметили, что после появления крематория появится 50 рабочих мест. Сейчас земельный участок готовят для инвестора.

Также в агентстве рассказали, что в России работают 30 крематориев. Рынок растущий, инвестор из Москвы вошел в регион с этим проектом, а сейчас находится на этапе ввода в эксплуатацию. В планах — приступить к строительству в Казани. Если проект посчитают успешным, его будут масштабировать дальше.

В агентстве отметили, что крематорий не подпадает под категории объектов государственно-частного партнерства. Поэтому инвестора государство поддержит при помощи других мер. Главе республики Рустаму Минниханову проект представят в начале 2023 года.

В свою очередь, ИА «Татар-информ» добавляет, что уже в ближайшее время проект представят на республиканском инвестсовете. Инвестор готовит пакет документов.

Ранее сообщалось, что крематорий построят на территории похоронного комплекса «Курган».