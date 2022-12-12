Реклама
Прямой эфир
Интернет
Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 для игроков из РФ и Белоруссии
Мир
Страны G7 поддержали МАГАТЭ в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Страны G7 договорились усиливать экономическое давление на Россию
Мир
США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух – земля»
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности введен в Петербурге из-за снегопада
Мир
Власти Швеции выделили около $58 млн на оказание помощи Украине
Мир
В Эстонии приняли закон о переходе обучения на эстонский язык
Мир
В МИД Венгрии выступили против включения ряда россиян в новый пакет санкций
Армия
Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ
Мир
В Киеве проверяют информацию о машинах замглавы офиса Зеленского
Мир
Новый пакет санкций ЕС против РФ не затронет сферу энергетики
Мир
Захарова заявила о поддержке Россией Сербии в защите ее национальных интересов

В Псковской области вышили карту региона

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове в областном центре народного творчества представили вышитую карту Псковской области. Это детище проекта «Вышиваем Россию своими руками».

На фоне физической карты изображены моменты истории и деятели, такие как княгиня Ольга, Александр Невский и Александр Пушкин.

О проекте рассказала его руководитель Светлана Самарина. По ее словам, которые приводит Псковское агентство информации, идея возникла во время работы над вышивкой карты России. Самарина посчитала, что панно должно быть не просто картой, а нести идею, иметь какой-то подтекст.

Над картой Псковской области, состоящей из 48 кусочков, мастера работали в разных техниках. Есть вышивка мулине, бархатом, бисером и лентами. Также использованы эксклюзивные резные кабошоны из гипса.

«Псковская лента новостей» уточняет, что размер полотна составляет 60 × 80 см. Отдельные фрагменты соединены в одну картину. Над проектом работали 24 мастера из различных районов Псковской области. Процесс занял около полугода. Панно подарят губернатору Михаилу Ведерникову.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022