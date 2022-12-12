В Псковской области вышили карту региона

В Пскове в областном центре народного творчества представили вышитую карту Псковской области. Это детище проекта «Вышиваем Россию своими руками».

На фоне физической карты изображены моменты истории и деятели, такие как княгиня Ольга, Александр Невский и Александр Пушкин.

О проекте рассказала его руководитель Светлана Самарина. По ее словам, которые приводит Псковское агентство информации, идея возникла во время работы над вышивкой карты России. Самарина посчитала, что панно должно быть не просто картой, а нести идею, иметь какой-то подтекст.

Над картой Псковской области, состоящей из 48 кусочков, мастера работали в разных техниках. Есть вышивка мулине, бархатом, бисером и лентами. Также использованы эксклюзивные резные кабошоны из гипса.

«Псковская лента новостей» уточняет, что размер полотна составляет 60 × 80 см. Отдельные фрагменты соединены в одну картину. Над проектом работали 24 мастера из различных районов Псковской области. Процесс занял около полугода. Панно подарят губернатору Михаилу Ведерникову.