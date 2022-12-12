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Первый за 10 лет случай туляремии зафиксировали в Красноярском крае

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В Красноярском крае зарегистрирован первый за последние 10 лет случай туляремии. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, туляремию выявили у жителя Богучанского района. Он заразился при контакте с сырым мясом зайца. Пока что диагноз предварительный, ожидается подтверждение.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, последний случай заражения туляремией фиксировался в 2012 году. Тогда при разделе тушки ондатры заболел 55-летний житель Абанского района.

Природные очаги инфекции в регионе сохраняются. Наиболее неблагополучными специалисты считают Туруханский, Каратузский, Ужурский, Абанский и Богучанский районы, а также Таймырский муниципальный район. В основном туляремией болеют мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, зайцы и хомяки.

Туляремия является острым инфекционным заболеванием, которое поражает лимфатические узлы, слизистую, легкие и кишечник. Заразиться можно через неочищенную воду или от больного животного. От человека к человеку не передается.

Ранее сообщалось о вспышке туляремии в Ставропольском крае.

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