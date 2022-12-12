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The Washington Post написала о готовности Зеленского к уступкам по Крыму

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Фото: TASS/Zuma
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На Западе считают, что президент Украины Владимир Зеленский готов на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой для прекращения конфликта, несмотря на тональность своей риторики. Об этом газета The Washington Post (WP) написала 11 декабря.

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По мнению корреспондента издания в России Франчески Эбель, ряд западных чиновников полагают, что соглашение по Крыму может стать ключом к прекращению боевых действий, передает НСН.

«По их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике», — цитирует ее RT.

Эбель указала на большую стратегическую ценность Крыма. При этом заявила, что силовая борьба за полуостров приведет только к большим потерям и грозит расширению эскалации, сообщается на сайте kp.ru.

30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского и советника его офиса Михаила Подоляка не откладывать визит в Крым и посетить полуостров уже сейчас, сообщается на сайте aif.ru.

28 ноября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о намерении через шесть месяцев поехать в Ялту и сделать включение с городской набережной.

В тот же день старший редактор The American Conservative Род Дреер выразил мнение, что Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры с Москвой для разрешения конфликта.

Ранее, 27 ноября, британский журнал The Economist сообщил, что бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил подготовку операции по захвату Крыма к 2023 году. Конкретных сроков начала наступательной операции Забродский не сообщил. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед этим «нужно выиграть много сражений».

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. По его словам, Зеленский забывает историю полуострова.

Ранее, 25 ноября, Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты,предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Как отметил украинский лидер, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что слова Зеленского про «возвращение» Крыма свидетельствуют о нежелании Киева урегулировать проблему невоенными методами.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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