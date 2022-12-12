Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны G7 договорились усиливать экономическое давление на Россию
Мир
США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля»
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности введен в Петербурге из-за снегопада
Мир
Власти Швеции выделили около $58 млн на оказание помощи Украине
Мир
В Эстонии приняли закон о переходе обучения на эстонский язык
Мир
В МИД Венгрии выступили против включения ряда россиян в новый пакет санкций
Армия
Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ
Мир
В Киеве проверяют информацию о машинах замглавы офиса Зеленского
Мир
Новый пакет санкций ЕС против РФ не затронет сферу энергетики
Мир
Захарова заявила о поддержке Россией Сербии в защите ее национальных интересов
Мир
Посольство раскритиковало законопроект США о борьбе с деятельностью РФ в Африке
Мир
США призвали Вильнюс признать причастность «героев Литвы» к холокосту

Хорошо сохранившийся зуб мамонтенка нашли на берегу Оки под Рязанью

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области географы Рязанского государственного университета имени Есенина нашли хорошо сохранившийся зуб мамонтенка. Его обнаружили на берегу Оки возле села Новоселки в Рыбновском районе.

Как уточняет РИА «7 новостей», на территории региона фрагменты мамонтов находят нечасто, а целое животное — вообще никогда. Обычно обнаруживают отдельные кости. Так, мамонта, который сейчас находится в Рязанском кремле, собрали из костей нескольких десятков животных, которые обитали в разных местах Рязанской области в разное время.

Кости древних животных археологи находили на стоянках древних людей, в частности, у деревни Шатрища в районе Старой Рязани.

Зуб, найденный географами на берегу Оки, дополнит представления ученых об ареале обитания шерстистых предков слонов. Образец будет храниться на кафедре географии, экологии и природопользования Рязанского университета имени Есенина/

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в пещере Пыльная спелеологи нашли кости животных, возраст которых датируется специалистами в более чем 10 тысяч лет. Причем очень крупных животных, таких как мамонт, первобытные бизон и лошадь, северный олень, благородный олень, гигантский олень.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022