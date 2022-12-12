Хорошо сохранившийся зуб мамонтенка нашли на берегу Оки под Рязанью

В Рязанской области географы Рязанского государственного университета имени Есенина нашли хорошо сохранившийся зуб мамонтенка. Его обнаружили на берегу Оки возле села Новоселки в Рыбновском районе.

Как уточняет РИА «7 новостей», на территории региона фрагменты мамонтов находят нечасто, а целое животное — вообще никогда. Обычно обнаруживают отдельные кости. Так, мамонта, который сейчас находится в Рязанском кремле, собрали из костей нескольких десятков животных, которые обитали в разных местах Рязанской области в разное время.

Кости древних животных археологи находили на стоянках древних людей, в частности, у деревни Шатрища в районе Старой Рязани.

Зуб, найденный географами на берегу Оки, дополнит представления ученых об ареале обитания шерстистых предков слонов. Образец будет храниться на кафедре географии, экологии и природопользования Рязанского университета имени Есенина/

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в пещере Пыльная спелеологи нашли кости животных, возраст которых датируется специалистами в более чем 10 тысяч лет. Причем очень крупных животных, таких как мамонт, первобытные бизон и лошадь, северный олень, благородный олень, гигантский олень.