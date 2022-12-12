МЧС предупредило жителей Рязанской области об ухудшении погоды

В Рязанской области до утра 13 декабря ожидается ухудшение погодных условий. До конца суток понедельника и в утренние часы вторника на территории региона пройдут мокрый снег и дождь. Возможен ледяной дождь. Местами гололедица, в том числе на дорогах.

Кроме того, прогнозируется ухудшение видимости до 500–1000 м, порывы ветра при этом будут достигать 17 м/с, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Рязанской области.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в Татарстане в аварию из-за непогоды попали десятки автомобилей. Массовое ДТП произошло на федеральной трассе М-7 из-за плохой видимости и гололеда.