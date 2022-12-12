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«Желтый» уровень погодной опасности введен в Петербурге из-за снегопада

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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«Желтый» уровень погодной опасности введен в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 12 декабря, говорится в Telegram-канале пресс-службы администрации губернатора города.

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Как предупредили синоптики, в ближайшие дни в Северной столице ожидаются снегопад и сильный ветер.

«Сегодня вечером и завтра, 13 декабря, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. <...> На дорогах гололедица, сложная обстановка», — говорится в сообщении.

В городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб. Кроме того, водителей призвали проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

9 декабря главный синоптик гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в начале недели жителей города ожидает усиление ветра и метель. По словам специалиста, в Северную столицу приходит циклон, который образуется над Средиземным морем.

12 декабря в Москве был побит суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 1960 году. За 12 часов на город в виде дождя выпало 12–19 мм осадков. Как уточнили специалисты, столица оказалась в зоне атмосферных фронтов южного циклона, что повлияло на погодные условия в городе.

При этом из-за обрушившегося на Москву ливня в некоторых районах города возникли подтопления.

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