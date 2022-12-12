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Новые машины скорой помощи закупили для медучреждений Приамурья

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В Амурской области в медучреждения направлены 14 новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает региональное правительство.

Всего по больницам распределили шесть автомобилей марки «УАЗ» и восемь марки «ГАЗ». Они предназначены для обслуживания жителей сел и малых городов.

Как уточняет Амурская служба новостей, «УАЗы» предназначены для северных территорий, где есть удаленные поселки.

Средства на закупку техники были выделены из федерального бюджета. Каждая из 14 машин оснащена дефибриллятором, электрокардиографом, кислородным ингалятором, носилками, набором для реанимации и другими необходимыми средствами помощи.

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