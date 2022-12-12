В Москве открылась интерактивная выставка исторических артефактов

С 10 по 24 декабря при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в ТЦ «Павелецкая плаза» пройдет интерактивная выставка «Ревнители военной старины». Жители и гости столицы смогут посмотреть на достоверные военные артефакты и погрузиться в разные исторические эпохи с помощью аудио-визуального контента. Организатором выставки выступила АНО «Агентство развития внутреннего туризма».

В многовековой истории России всегда были те, кто готов был подчинить все свои умственные, физические и нравственные силы содействию ее величия и процветания. Каждая историческая эпоха бросала свой вызов, требовала усилий выдающихся, искренних, порождала ревнителей своего времени. Ревнители — это те, кто преисполнен рвения, ревностно и искренне стремится принести пользу правому делу.

Выставка разделена на три экспозиционные зоны — рабочие кабинеты «ревнителей» эпохи Петра I, Отечественной войны 1812 года, периода Первой мировой войны 1914-1918 годов. В каждой зоне представлены исторически-достоверные костюмы, амуниция, аксессуары. Посетители смогут дотронуться до предметов-артефактов и посмотреть на историю глазами героев прошлого. Костюмы и экспонаты для выставки предоставлены Общероссийским общественным движением «Клубы Исторической Реконструкции России».

Выставка доступна для посещения каждый день с 10 утра до 22.00 вечера. Вход свободный.