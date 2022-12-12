В Киеве проверяют информацию о машинах замглавы офиса Зеленского

Информация об автомобилях замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко проверяется. Об этом 12 декабря заявил глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков.

«НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ», — цитирует его сайт «Цензор.нет».

В начале декабря издание «Украинская правда» сообщило, что Тимошенко попал в объективы камер видеонаблюдения за рулем электромобиля Porsche стоимостью порядка $100 тыс. Также журналисты узнали, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют «главным поселением украинских миллионеров».

Полиция Киева возбудила уголовное дело о несанкционированном использовании данных камер видеонаблюдения.

До этого, в октябре, сообщалось, что Тимошенко использует в служебных поездках переданный американской компанией General Motors для гуманитарных нужд внедорожник Chevrolet Tahoe.

17 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине больше нет коррупции. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти слова, отметив, что проблема страны, видимо, была не в коррупции и пора «браться за наркоманов».

До этого, 3 ноября, сообщалось, что государственное бюро расследований Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен.