Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом под Смоленском
В Смоленской области произошло ДТП с маршрутным микроавтобусом и двумя грузовиками. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В результате ДТП два человека скончались в машине скорой помощи, еще шесть пострадали.
Авария произошла на 363-м км автодороги Москва — Минск в районе деревни Каменка Кардымовского района.
По предварительным данным, микроавтобус остановился на обочине из-за отлетевшего колеса, водитель грузовика «ГАЗ» решил помочь и затормозил перед микроавтобусом.
В это время на остановившиеся транспортные средства наехал грузовик Mercedes.
Днем ранее три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Удмуртии. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Lada Granta допустил выезд на встречную полосу, в результате чего легковушка столкнулась с грузовиком Volvo. После удара Lada съехала в кювет.
Погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.