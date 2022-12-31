Новая реальность: события года в объективе «Известий»

После резкого повышения цены на сжиженный газ с начала года в Казахстане начались массовые протесты, переросшие в уличные столкновения. В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт, сожгли бывшую резиденцию президента и мэрию. В стране было объявлено чрезвычайное положение. В ходе беспорядков более 200 человек погибли, более 4 тыс. были ранены