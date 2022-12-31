Новая реальность: события года в объективе «Известий»

После резкого повышения цены на сжиженный газ с начала года в Казахстане начались массовые протесты, переросшие в уличные столкновения. В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт, сожгли бывшую резиденцию президента и мэрию. В стране было объявлено чрезвычайное положение. В ходе беспорядков более 200 человек погибли, более 4 тыс. были ранены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Чествование олимпийцев на московской «ВТБ Арене», после того как российская команда завоевала на XXIV зимних Олимпийских играх 32 медали и заняла девятое место в медальном зачете
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Раздача гуманитарной помощи в селе Михайловка Запорожской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Восстановление разрушенного в ходе боевых действий Мариуполя превратилось в самую большую стройку страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В память о каждом дне Великой Отечественной войны в рамках акции «Свеча памяти» 22 июня на площади перед московским Музеем Победы курсанты зажгли 1418 свечей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Освобожденный Кременской район ЛНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
9 мая по всей стране прошел традиционный «Бессмертный полк»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Голосование на выездном избирательном участке Мариуполя на референдуме по вопросу о вхождении ДНР в состав России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Выступление российского президента на торжественном митинге-концерте на Красной площади, посвященном вхождению в состав России новых территорий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
30 сентября 2022 года состоялось подписание соглашений о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Лесные пожары в Рязанской области, начавшиеся в августе, продолжались больше месяца и охватили более 20 тыс. га. Смог от них добрался до Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В московском аэропорту Шереметьево задержана американская олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер. Ее обвинили в контрабанде наркотиков за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло. Суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы, однако в декабре американку обменяли на россиянина Виктора Бута
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Прощание с Михаилом Горбачевым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В сентябре Россия провела VII Восточный экономический форум, посвященный перестройке бизнес-процессов в условиях многополярного мира. На него прибыли представители 40 стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Боец MMA Александр Емельяненко проиграл в бою с блогером Святославом Коваленко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
ВСУ обстреляли из американских реактивных систем залпового огня HIMARS школу № 9 в городе Брянка ЛНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» на аэродроме Кубинка свое мастерство показала группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Мусульмане провели традиционный торжественный намаз по случаю праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети 2 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В Брюсовом переулке в Москве 22 августа прошла акции «Свеча памяти», посвященная журналистке Дарье Дугиной. Она погибла в результате подрыва ее автомобиля гражданкой Украины Натальей Вовк
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Весной в Армении начались акции протеста оппозиции против действующего премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению протестующих, готов был сдать Нагорный Карабах. В сентябре выступления возобновились после заявления Пашиняна о мирном урегулировании с Азербайджаном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Летние проливные дожди в Крыму привели к потопам и введению чрезвычайной ситуации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Пожар на подмосковном складе Ozon охватил территорию в 50 тыс. кв. м и уничтожил товаров на миллионы рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Менее чем за месяц необходимое пополнение в 300 тыс. бойцов было набрано
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Рано утром 8 октября на Крымском мосту был взорван грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава; два пролета автомобильной части моста обрушились
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В рамках обмена военнопленными между Москвой и Киевом на родину за последние месяцы вернулись сотни россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Один человек погиб в результате пожара в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина по итогам заседания в Кремле Государственного совета РФ по реализации молодежной политики в современных условиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Россиянин Виктор Бут вернулся на родину в рамках обмена на задержанную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер после 14 лет заключения в американской тюрьме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
При пожаре в нелегальном приюте в Кемерово погибли 22 человека
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