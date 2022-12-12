Что подарить коллегам и начальнику на Новый год – 2023: идеи подарков

Новый год всегда был праздником, который неразрывно связан с подарками. И первые, кого мы обычно поздравляем еще до наступления торжества, — это наши коллеги по работе. Им нужно подарить подарки еще до окончания рабочих дней или на новогоднем корпоративе. Но порой бывает очень сложно придумать, чем порадовать человека, который не входит в близкий круг общения. Что лучше подарить на Новый год коллеге и не прогадать — читайте в материале «Известий».

Тайный Санта – 2023: что подарить коллеге

С каждым годом всё более и более популярной становится игра «Тайный Санта». Ее суть заключается в том, чтобы члены коллектива могли поздравить друг друга. При этом каждому назначается свой получатель и даритель, имя последнего остается в секрете. Игра проводится для того, чтобы никто не остался без подарка и всех в преддверии праздника ждал приятный сюрприз. Чаще всего подарок выбирают относительно бюджетный. Распределение происходит случайным образом путем жеребьевки или компьютерных рандомайзеров. Существуют даже специальные сайты для организации игры.

Что же делать, если выпавший в жеребьевке коллега вам совсем незнаком? «Известия» подготовили список идей для подарка малознакомому человеку.

Косметические принадлежности в наборе или по отдельности — шампунь, пена, бомбочка для ванны, морская соль или душистые крема.

Новогодний сувенир — может быть выполнен в виде символа года или просто быть связан с зимней тематикой. Это елочные игрушки, шарики со снегом, сувенирные фигурки, гирлянды.

Офисные принадлежности — хорошая ручка, коврик для мыши, подставка для канцелярии, кружка, термос, ланчбокс.

Съедобные подарки — это может быть сладкий подарок для чаепития в домашнем кругу или бутылка хорошего алкоголя.

Подарки для домашнего уюта — любой дом украсит ночник, пушистый плед, ароматические свечи, рамка для семейного фото или комплект постельного белья.

Полезные подарки — карманный фонарик, внешний аккумулятор, чехол для наушников или заварочный чайник пригодятся практически любому человеку.

Сертификат в определенный магазин — если увлечения коллеги известны, можно преподнести ему подарочную карту в тематический магазин на любую доступную сумму. А если предпочтения неизвестны, практически всем пригодятся сертификаты в магазин мебели или косметики.

Сертификаты на события — универсальным подарком остаются абонементы, позволяющие получателю самостоятельно выбрать, как он хочет провести время и в какую дату ему удобно.

Лучше всего будет узнать о более конкретных предпочтениях коллеги у тех, кто общается с ним близко. Возможно, вы сможете удивить человека, который не ждал от подарка ничего особенного.

Что подарить начальнику на Новый год – 2023

Очень ответственным шагом является выбор подарка для непосредственного начальника. Наиболее тривиальным подарком будет бутылка алкоголя или коробка сладостей, однако есть и более оригинальные идеи, которые покажут любовь и уважение коллектива или отдельно взятого сотрудника.

Так, красивым жестом будет именной презент, подчеркивающий важность фигуры шефа. Это может быть ручка с инициалами, полотенце с вышивкой, бокал с гравировкой. Дополнением к алкогольным подаркам же могут стать красивые бокалы или стаканы, камни для виски или же набор закусок в виде сухофруктов, солений или орешков. А если руководитель предпочитает насладиться бодрящим кофе, можно подарить ему современную кофемашину или же кофейную пару.

Хорошей идеей будут предметы, которые дополнят офис начальства, — например, удобный компьютерный стул, настенные часы, картина для интерьера или календарь, в котором шеф будет помечать важные дела и события. Подойдут занятому человеку и предметы, оптимизирующие рабочий процесс: планнеры, органайзеры, флешки.

Иногда сотрудники стремятся подойти к подарку для начальника с юмором и дарят ему символические подарки — декоративные кубки, медали, ордена или вещи с принтом.

В преддверии праздников «Известия» опубликовали результаты опроса о том, какой подарок россияне хотели бы на Новый год. Почти половина опрошенных пожелали получить в качестве презента денежную сумму.