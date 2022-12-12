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Что подарить коллегам и начальнику на Новый год – 2023: идеи подарков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Новый год всегда был праздником, который неразрывно связан с подарками. И первые, кого мы обычно поздравляем еще до наступления торжества, — это наши коллеги по работе. Им нужно подарить подарки еще до окончания рабочих дней или на новогоднем корпоративе. Но порой бывает очень сложно придумать, чем порадовать человека, который не входит в близкий круг общения. Что лучше подарить на Новый год коллеге и не прогадать — читайте в материале «Известий».

Тайный Санта – 2023: что подарить коллеге

С каждым годом всё более и более популярной становится игра «Тайный Санта». Ее суть заключается в том, чтобы члены коллектива могли поздравить друг друга. При этом каждому назначается свой получатель и даритель, имя последнего остается в секрете. Игра проводится для того, чтобы никто не остался без подарка и всех в преддверии праздника ждал приятный сюрприз. Чаще всего подарок выбирают относительно бюджетный. Распределение происходит случайным образом путем жеребьевки или компьютерных рандомайзеров. Существуют даже специальные сайты для организации игры.

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Что же делать, если выпавший в жеребьевке коллега вам совсем незнаком? «Известия» подготовили список идей для подарка малознакомому человеку.

  • Косметические принадлежности в наборе или по отдельности — шампунь, пена, бомбочка для ванны, морская соль или душистые крема.
  • Новогодний сувенир — может быть выполнен в виде символа года или просто быть связан с зимней тематикой. Это елочные игрушки, шарики со снегом, сувенирные фигурки, гирлянды.
  • Офисные принадлежности — хорошая ручка, коврик для мыши, подставка для канцелярии, кружка, термос, ланчбокс.
  • Съедобные подарки — это может быть сладкий подарок для чаепития в домашнем кругу или бутылка хорошего алкоголя.
  • Подарки для домашнего уюта — любой дом украсит ночник, пушистый плед, ароматические свечи, рамка для семейного фото или комплект постельного белья.
  • Полезные подарки — карманный фонарик, внешний аккумулятор, чехол для наушников или заварочный чайник пригодятся практически любому человеку.
  • Сертификат в определенный магазин — если увлечения коллеги известны, можно преподнести ему подарочную карту в тематический магазин на любую доступную сумму. А если предпочтения неизвестны, практически всем пригодятся сертификаты в магазин мебели или косметики.
  • Сертификаты на события — универсальным подарком остаются абонементы, позволяющие получателю самостоятельно выбрать, как он хочет провести время и в какую дату ему удобно.

Лучше всего будет узнать о более конкретных предпочтениях коллеги у тех, кто общается с ним близко. Возможно, вы сможете удивить человека, который не ждал от подарка ничего особенного.

Что подарить начальнику на Новый год – 2023

Очень ответственным шагом является выбор подарка для непосредственного начальника. Наиболее тривиальным подарком будет бутылка алкоголя или коробка сладостей, однако есть и более оригинальные идеи, которые покажут любовь и уважение коллектива или отдельно взятого сотрудника.

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Так, красивым жестом будет именной презент, подчеркивающий важность фигуры шефа. Это может быть ручка с инициалами, полотенце с вышивкой, бокал с гравировкой. Дополнением к алкогольным подаркам же могут стать красивые бокалы или стаканы, камни для виски или же набор закусок в виде сухофруктов, солений или орешков. А если руководитель предпочитает насладиться бодрящим кофе, можно подарить ему современную кофемашину или же кофейную пару.

Хорошей идеей будут предметы, которые дополнят офис начальства, — например, удобный компьютерный стул, настенные часы, картина для интерьера или календарь, в котором шеф будет помечать важные дела и события. Подойдут занятому человеку и предметы, оптимизирующие рабочий процесс: планнеры, органайзеры, флешки.

Иногда сотрудники стремятся подойти к подарку для начальника с юмором и дарят ему символические подарки — декоративные кубки, медали, ордена или вещи с принтом.

В преддверии праздников «Известия» опубликовали результаты опроса о том, какой подарок россияне хотели бы на Новый год. Почти половина опрошенных пожелали получить в качестве презента денежную сумму.

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