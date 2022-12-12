Строительство нового ФАПа под Хабаровском завершат до конца декабря

В селе Федоровка под Хабаровском до 20 декабря планируется завершить строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщил министр строительство региона Олег Сутурин.

«На строительстве ФАПа выполнены работы по планировке территории, устройству фундаментов, монтажу металлических конструкций здания. Кроме этого, ведется устройство полов, утепление цоколя, смонтированы ограждающие конструкции здания и кровля», — рассказал глава ведомства.

Необходимое для комплектации ФАПа оборудование уже приобретено и готово к установке. В общей сложности в проект вложено более 60 млн рублей.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», пункт будет рассчитан на 25 посещений в смену. Его строительство ведется в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» и программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Всего в 2022 году в регионе возводят семь фельдшерских пунктов и шесть амбулаторий. Сейчас объекты находятся на разной стадии готовности.