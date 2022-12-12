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Гериатр объяснила обострение хронических болезней у пожилых зимой

Гериатр Шарашкина рассказала, как пожилым гражданам избежать обострения хронических болезней зимой
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Зимой у пожилых людей могут обостриться хронические заболевания, усилив головные боли, одышку, боли в сердце и другие недомогания. Об этом «Известиям» 12 декабря рассказала заведующая отделением амбулаторной гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина.

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Как пояснила специалист, основная причина таких сезонных обострений — это снижение иммунитета. При смене теплого времени года на холодный иммунная система пожилого человека испытывает настоящий стресс.

«Этому состоянию способствуют и многочисленные факторы риска: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, дефицит сна, психо-эмоциональные проблемы. Часто в холодное время года обостряются урологические заболевания, например, цистит или воспаление мочевого пузыря», — отметила Шарашкина.

Так, на цистит могут указывать такие симптомы, как навязчивое желание сходить в туалет, боль внизу живота, иногда отдающая в поясницу, изменение цвета мочи или примеси в ней, режущая боль при опорожнении мочевого пузыря, иногда небольшое повышение температуры.

«С воспалениями мочевого пузыря не шутят, поэтому лечение назначает только врач. Чтобы не допустить обострения, первое правило — не переохлаждаться и носить теплую одежду по сезону. В качестве профилактики нужно пить побольше воды, что уменьшает концентрацию мочи и защищает мочевой пузырь», — уточнила врач.

Кроме того, она рекомендовала употреблять клюквенный морс, поскольку клюква обладает антибактериальными свойствами, а также разбавленные соки или травяные сборы.

При этом из-за сопутствующих хронических заболеваний организм пожилого человека с трудом справляется с простудными заболеваниями, которые обостряются зимой. Так, в период эпидемии гриппа риск смерти у пожилых пациентов с хроническими болезнями легких и сердечно-сосудистыми патологиями увеличивается в десятки раз.

«Поэтому в холодное время года необходимо с особым вниманием подходить к своему здоровью, поддерживать физическую активность, правильно питаться. От гриппа и пневмококковой пневмонии поможет защититься вакцинация. От гриппа лучше прививаться ежегодно», — резюмировала Шарашкина.

21 ноября уролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин рассказал, как правильно лечить цистит и избежать ошибок. Как отметил специалист, часто при появлении первых симптомов цистита пациенты лечатся самостоятельно: покупают в ближайшей аптеке лекарство на свой вкус или по совету близких. При этом как только симптомы утихают, они бросают лечение. В результате возбудитель болезни остается в организме, и спустя несколько месяцев цистит возвращается.

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