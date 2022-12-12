На 92-м году жизни умер разработчик боевых машин пехоты Релин

Курганский машиностроитель, разработчик БМП-1, БМП-2 и БМП-3 Данил Релин умер в возрасте 91 года. Об этом в понедельник, 12 декабря, уведомила пресс-служба администрации Кургана.

«Глава Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Данила Захаровича Релина. Светлая память о нем как о талантливом машиностроителе, человеке, преданном своей профессии, навсегда останется в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Релин родился 14 декабря 1930 года. С 1954 года он работал на Курганском машиностроительном заводе, начав свой путь конструктором, а спустя годы стал замдиректора технического управления предприятия.

Релин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», удостоен почетных званий «Заслуженный машиностроитель РСФСР», «Заслуженный машиностроитель Курганмашзавода», «Почетный гражданин города Кургана».