Один рабочий погиб и двое пострадали при падении крана на стройке в Абакане
В Абакане (Красноярский край) в результате падения башенного крана на стройке погиб рабочий, еще двое пострадали. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Трагедия произошла около 11 часов дня 12 ноября на стройплощадке ЖК «Кировский». При подъеме бетонных плит стрела крана накренилась, в результате чего техника рухнула с высоты 42 м.
Погиб 56-летний машинист крана, находившийся в кабине. Еще двое рабочих в возрасте 38 и 28 лет получили различные травмы и были госпитализированы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В конце ноября 57-летний рабочий погиб на производственной площадке в Сабинском районе Татарстана. Мужчину затянуло в транспортер.