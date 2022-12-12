В Москве побит суточный рекорд по осадкам 1960 года
Треть месячной нормы осадков выпала за прошедшую ночь в Москве, что стало рекордным показателем с 1960 года. Об этом сообщил в понедельник, 12 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 17 мм осадков <...> Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году и составлял 12,5 мм», — написал синоптик в Telegram-канале.
Он отметил, что исторический максимум осадков за декабрь — 23,2 мм — был установлен 14 декабря в 1981 году. В тот день высота снежного покрова увеличилась на 14 см.
Ранее в этот же день главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» сообщила, что в ближайшие дни в столице ожидается похолодание, а дождь сменится на снег.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей.