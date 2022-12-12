Минфин назвал регионы с лучшим исполнением бюджета на нацпроекты

У 49 регионов России показатель исполнения расходов на национальные проекты превышает среднее значение по стране, рассказали в понедельник, 12 декабря, «Известиям» в пресс-службе Минфина. В ведомстве выделили три региона с наилучшим освоением бюджетных средств по данным на ноябрь: Республику Марий Эл (87%), Тюменскую область (85,8%) и Чеченскую Республику (85%).

При этом по итогам текущего года исполнение региональных бюджетов на нацпроекты ожидается не ниже 93,2%, как в 2021 году, рассказали в министерстве. В ноябре показатель составил 69,5% от предусмотренных бюджетных назначений. Основная часть расходов на нацпроекты будет произведена в конце года, потому что расчеты по закупкам товаров, работ и услуг приходятся обычно на декабрь, объяснили в Минфине.

Между тем не по всем проектам успевают освоить выделенные средства. «Безопасные и качественные дороги» и «Здравоохранение» оказались самыми затратными в плане финансирования и времени, поэтому расходы на них могут переноситься на следующий год, отметила эксперт АКРА Елена Анисимова.

На «Безопасные и качественные дороги» в текущем году направлено всего 23 млрд рублей из выделенных 300,8 млрд рублей, рассказал аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. Как добавили в Минстрое, регионами продолжается активная работа по освоению бюджетных средств в рамках нацпроекта.

В то же время показатели по проекту «Здравоохранение» сейчас составляют 80,3%, или 300 млрд рублей из 374 млрд рублей, отмечает Минздрав. В лидерах по исполнению — НАО, ЯНАО и Республика Калмыкия.

25 ноября президент России Владимир Путин заявил о неизменности планов по развитию страны, ее экономики, социальной сферы и национальным проектам. Президент добавил, что все эти планы будут реализованы в том случае, если вопросы, которые будут стоять перед страной, станут решаться вместе — как в рамках спецоперации, так и в рамках «трудовых будней».

Днем ранее глава государства заявил, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах. Он указал, что такие технологии должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии.